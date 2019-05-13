В Украине появилась новая международная платежная система

В Украине появилась еще одна международная платежная система. Ею стала внутригосударственная платежная система LEO. Соответствующее решение обнародовал Национальный банк Украины.

Согласно выданному свидетельству от 26 апреля 2019 года, платежная система получила новый статус — международная платежная система LEO. Платежной организацией МПС LЕО остается ООО ФК Леогейминг Пей. В 2016 году компания получила лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а уже 3 января 2017 года регулятор утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы ЛЕО.

Международная платежная система LEO стала четвертой международной платежной системой из 14 зарегистрированных, платежными организациями которых являются небанковские финансовые учреждения.

Новый статус дает МПС LЕО право:

- совершать международные денежные переводы;

- работать на территории других стран;

- работать напрямую с иностранными контрагентами.

Расчетными банками системы являются государственный банк Укргазбанк и коммерческий банк Конкорд (Concord Bank).

В компании оценили позитивное решение Нацбанка как еще один шаг на пути либерализации финансового рынка, которая уже серьезно изменила отечественный транзакционный бизнес.

В планах у МПС LЕО - выйти на рынок международных денежных переводов, тем самым увеличив масштабы работы как с бизнесом, так и с конечным потребителем.