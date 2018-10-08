В Украине с сегодняшнего дня - контроль скорости на дорогах: перечень

С 8 октября 2018 года патрульная полиция начинает использовать устройства измерения скорости TruCam в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Facebook и опубликовало перечень трасс, где будет применяться данная мера.

Отмечается, что в местах фиксации нарушений скоростного режима также будут находиться служебные транспортные средства с включением маячков синего цвета в обязательном порядке. В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook уточнил, что в течение текущей недели патрульные будут использовать TruCam только в пилотном режиме и не будут привлекать водителей к административной ответственности после выявления нарушений с помощью приборов.

Как сообщалось, 3 октября Кабмин разрешил использование средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Соответствующим постановлением правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения. Контроль безопасности дорожного движения до этого мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств, таких как TruCAM или "Визир".

После принятия правительством указанного решения вместе с использованием средств дистанционного контроля на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Справка. TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от «Визира» и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр. Сведения о дате, времени и месте расположения (о координатах) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника.

Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров. При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

