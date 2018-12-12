В Украине упростят розничную торговлю алкоголем

Министерство экономического развития и торговли инициирует отмену ряда постановлений и определенных пунктов постановлений, что позволит упростить розничную торговлю алкогольными напитками.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на сайте МЭРТ.

Правила розничной торговли алкоголем, утвержденные постановлением Кабмина от 30 июля 1996 года, дублируют нормы действующих законов, а также устанавливают дополнительные требования регулирования, которые противоречат актам высшей юридической силы и потеряли свою актуальность.

В частности, правилами предусмотрено, что технологические, калькуляционные карточки на коктейли согласовываются с санитарно-эпидемиологической службой, утверждаются руководителем предприятия и бухгалтером.

Кроме того, в отношении работников предприятия, осуществляющих хранение и продажу алкогольных напитков, были установлены необоснованные требования.

Так, в правилах было сказано, что такие работники должны иметь профессиональное образование: знать ассортимент и качественные характеристики напитков, признаки брака, правила подготовки напитков к продаже, принципы их размещения; правила хранения и сроки реализации напитков; правила работы с регистраторами расчетных операций; виды торгового оборудования, инвентаря и правила пользования ими; санитарные нормы и правила; правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, требования законодательства по ограничению продажи алкогольных напитков.

Также правилами установлено, что в документах, согласно которым в торговую сеть поступили алкогольные напитки, должны указываться регистрационные номера сертификата соответствия или свидетельства о признании соответствия, однако обязательная сертификация алкогольных напитков была отменена еще в 2015 году.

В Минэкономики считают, что это позволит снизить регуляторное давление на субъекты хозяйствования, а также уменьшить затраты бизнеса на выполнение неактуальных требований.