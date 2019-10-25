В Украине ввели в обращение новую банкноту в 1000 гривен

Сегодня, 25 октября, в наличном обращении появится банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен. Для начала Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоведа, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», - объяснял глава НБУ Яков Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины. По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал.

Размер новой банкноты составляет 75×160 мм. Основной цвет - голубой. По дизайну она похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20, 100 и 500 гривен.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры, гласит: "Я вірю у величне майбутнє України".

Полное выражение Вернадского звучало иначе: "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...".

К слову, ранее вокруг шрифта, который используется на купюре, разразился скандал: шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль сообщил, что в Нацбанке использовали пиратскую версию шрифта Bickham Script.

В НБУ говорят, что новую банкноту подделать будет очень сложно.

"Банкнота номиналом 1000 гривен имеет больше 20 элементов защиты, которые позволяют гарантировано подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты", - рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.

По его словам, защита гривневых банкнот не уступает уровню систем защиты ведущих валют мира.