В Украине вступил в силу закон об органической продукции

02 августа 2018 г. 13:54
Источник: УНИАН
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Закон об основных принципах и требованиях к производству, обороту и маркировке органической продукции, принятый парламентом 10 июля, вступил в силу с сегодняшнего дня.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, оборота органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Также документом определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанной сфере.

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Текст закона был опубликован 1 августа в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции"  30 июля.

 

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