В Украине вступил в силу закон об органической продукции

Закон об основных принципах и требованиях к производству, обороту и маркировке органической продукции, принятый парламентом 10 июля, вступил в силу с сегодняшнего дня.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, оборота органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Также документом определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанной сфере.

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Текст закона был опубликован 1 августа в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции" 30 июля.