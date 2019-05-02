В Украине вступила в действие новая карта сейсмического районирования

02 мая 2019 г. 16:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ усовершенствовало сейсмическое районирование в Украине для повышения безопасности зданий при их проектировании.

Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующие изменения в ГСН "Строительство в сейсмических районах Украины" (государственные строительные нормы) вступили в действие с 1 мая.

"Теперь для проектирования высотных зданий и всех объектов со значительным классом последствий – большие стадионы, больницы, ЖК, ТРЦ, школы и другие здания, которые не идентифицируются как объекты повышенной опасности – используется новая карта сейсмического районирования", - говорится в сообщении.

Согласно ему, изменения позволят снизить на 1 балл интенсивность сейсмического воздействия на здания и, по подсчетам экспертов, будет способствовать повышению безопасности зданий до 15% и более качественному их проектированию.

Согласно изменениям, для проектирования жилых и общественных зданий высотой от 73,5 м и выше и для всех объектов строительства со значительным классом последствий (СС3), которые не идентифицируются как объекты повышенной опасности, используется карта 3СР-2004-В, что позволит снизить интенсивность сейсмического воздействия на 1 балл.

Изменения в ГСН разработал Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций.

 

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