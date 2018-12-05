В Украине выросла среднемесячная зарплата

05 декабря 2018 г. 15:20
Источник: Корреспондент.net
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В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем за отчетный период 2017 года.

Среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале 2018 года увеличилась на 24,7% - до 9,063 тыс. грн. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

"В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года", - говорится в сообщении.

При этом рейтинг самых высокооплачиваемых работников по отраслям, где зафиксирован самый высокий показатель среднемесячной зарплаты, выглядит так:

авиационный транспорт - 39,439 тыс. грн (прирост на 11%, по сравнению с третьим кварталом 2017 года);

финансовая и страховая деятельность - 16,205 тыс. грн (прирост 23,3%);

информационные технологии и телекоммуникации - 14,282 тыс. грн (+18,4%).

Ранее стало известно, что реальная заработная плата украинцев в октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 14,2%.

При этом отмечалось, что рост реальной зарплаты в 2018 году превысил уровень инфляции.

 

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