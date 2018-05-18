В Украине завершились финальные испытания ракетного комплекса "Скиф" (видео)

18 мая 2018 г. 14:53
Источник: УНИАН
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В Черниговской области состоялся финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса "Скиф".

Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф".

Все определенные цели были успешно поражены.

Об этом сообщает пресс-служба киевского государственного конструкторского бюро "Луч".

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий, что снижает риск поражения наводчика ответным огневым ударом противника.

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