В "Укргаздобыче" СБУ и полиция провели обыски

Сегодня, 29 ноября, в АО "Укргаздобыча" пришли сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины с обысками.

Следственные действия происходили в аппарате управления компании, сообщили в "Укргаздобыче".

"Во время обыска было изъято компьютерную технику, несмотря на то, что по определению разрешения на изъятие такой техники не предоставлялось". - отметили в компании и заверили, что "Укргаздобыча" сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляло всю необходимую документацию".

В рамках какого именно расследования были обыски и изъятие техники, в "Укргаздобыче" не уточнили.

Официальных сообщений от Нацполиции и СБУ относительно этих обысков также пока нет.

Напомним, в сентябре в "Укргаздобыче" также провели обыск. Тогда сообщалось, что организаторы незаконных схем завладели крупными денежными средствами компании.