В ВАКС направили дело о растрате 58 млн грн при закупке топлива для Минобороны

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при закупке топлива для Министерства обороны Украины (на общую сумму более 58 млн грн).

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным прокуратуры, в деле фигурируют бывший заместитель министра обороны, директор и сотрудник отдела департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, служебное лицо департамента внутреннего аудита Минобороны, представитель ООО "Трейд Коммодити".

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением). Кроме того, реальный конечный владелец ООО "Трейд Коммодити" подозревается в совершении преступления по ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191 УК (соучастие в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Расследование установило, что указанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате государству причинен ущерб на сумму более 58 млн грн.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные.

13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму более 1 млрд грн.

Соломенский райсуд Киева 12 октября 2017 года избрал меру пресечения Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако это судебное решение обжаловала защита замминистра.

16 октября НАБУ задержало фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке топлива для Минобороны.

17 октября Соломенский райсуд Киева отпустил задержанного инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко под личное обязательство с обязанностью носить электронный браслет.

11 апреля 2018 года Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Минобороны.

9 июля того же года был также задержан объявленный в международный розыск коммерческий директор компании-поставщика топлива.