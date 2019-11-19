Вместо квитанции – сообщение на телефон. Соцработники рассказали о новых правилах начисления льгот

Участник боевых действий Александр Коваленко льготу на коммуналку получает уже более 10 лет. Учитывая нынешние тарифы на газ и электроэнергию, без государственной помощи было бы трудно, говорит мужчина. О монетизации слышал, но наличными получать средства пока не хочет, его устраивает старая система.

Александр Коваленко, получатель льготы

Як от платили, так і должно быть. А оце налічними деньгами, це так... я понімаю, що чоловік може там іспользовать, не іспользовать, він може на лєкарства іспользовать усі гроші. но вообщє пільгове - должны вот четко буть встановлені норми. Не так, як у нас їх обрізають с каждим годом і с каждой мінутой.

Осведомлены о нововведениях далеко не все получатели льготы, рассказывают в управлениях соцзащиты. Уже больше недели их телефоны буквально "красные" от звонков. Ведь в текущем месяце льготники получили квитанции от коммунальщиков с полной стоимостью услуг и были шокированы.

Светлана Лях, зам. нач. управления труда Дергачевского района

На сьогодні надходе дуже багато звернень. За останній тиждень - більше 100 осіб. Це тільки на телефон. Так, люди звертаються щодо надання їм роз'яснень, як в подальшому буде відпрацьований цей механізм. Так як у нас в районі більше 5 тисяч пільговиків, нарахування за жовтень місяць проведено в повному обсязі.

Социальные работники успокаивают - хвататься за сердце не стоит: государственную помощь получат все, кто в ней нуждается. И объясняют: отныне в Украине льготы начисляются по-новому. Средства перечисляют льготникам двумя способами: безналичным - это когда необходимые суммы предприятиям-поставщикам услуг отправляет "Ощадбанк", и наличным - в этом случае льготу должны выдавать людям "живыми деньгами".

Ранее коммунальные предприятия самостоятельно рассчитывали и указывали в квитанциях так называемую "скидку" на общую сумму за квартплату. Сейчас этим занимаются органы социальной защиты. Итак, коммунальщики теперь в квитанциях пишут только полную сумму. А вся подробная информация о государственной помощи, в частности, ее размера, будет приходить потребителям не в платежках, а в SMS-сообщении.

Светлана Горбунова-Рубан, заст.мера по социальным вопросам

Вони отримали нарахування, вони отримали квітанції з наших підприємств, й у тому стовпчику, де завжди стояли суми призначення пільг сьогодні нуль. Як тількі гроші держава перерахує, ви отримаєте SMS-повідомлення, в якому буде вказана сума нарахованої пільги й платежу обв"язкового

По новым правилам именно с помощью SMS-сообщения человек сможет узнать - сколько нужно заплатить за коммуналку, а сколько - покроет государство.

Ольга Балева, начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента соцзащиты населения ХОГА

Протягом всього літнього періоду органи соціального захисту населення проводили роботу саме щодо збору даних про телефонні номери мобільні пільговиків, і якщо хтось з якихось причин ще такий номер телефону не надав, це не пізно зробити і зараз. Бо це саме той комунікатор, за яким "Ощадбанк" передає інформацію про зарахування пільг.

Способ начисления льготы - наличный или безналичный - должен выбрать потребитель. Чтобы получать льготу "живыми деньгами", необходимо написать заявление.

Людей, которые успели сделать это до 15 октября, говорят чиновники, в Харьковской области - немного. Если потребители подадут заявление сейчас - перейдут на новый способ выплаты льготных средств в следующем году.