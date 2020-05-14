«Возмущены избирательным отношением», - предприниматели «Барабашово» о предвзятости полиции Харькова

Накануне представители более чем 15-тысячной группы предпринимателей «Барабашово» пытались попасть к руководителям сразу двух правоохранительных учреждений - Московского отдела и областного управления полиции.

Но вот принимать их, по словам предпринимателя Дмитрия Ищука, не смогли ни Сергей Дводненко, ни Валерий Сокуренко.

Зато, как стало известно позже, говорит Дмитрий Ищук, их оппоненты как раз-таки сумели встретиться с руководством полиции, глава Нацполиции области вышел к ним лично.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Обурені избирательным отношением. С кем-то встречаются, с 10 псевдоактивистами, а представители 15 тысяч предпринимателей, которые дают порядка шестидесяти торговых мест, - нас футболят и не хотят слышать наше большинство. Нас всех передали каким-то сотрудникам, которые должны были с нами встретиться, сам начальник Нацполиции области к нам не вышел, хотя мы приходили в его рабочее время, в которое он должен был осуществлять прием граждан.

Давление со стороны городских властей особенно остро «барабашовцы» испытывают в период карантина.

Крайне не хватает, говорят, поддержки полиции, потому как все еще, по их словам, отсутствует реакция, к примеру, на самозахват торговых объектов представителями радикальных организаций и, собственно, недавнее событие - в период пандемии без воды оставили более 30 процентов рынка, ее приходится подвозить собственными силами, рассказывает Ирина Денисова.

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ «Барабашово»

На сегодняшний момент уголовные дела, которые были, не расследуются, встречи, которые были запланированы, как районом Московским, так и городом, не было проведено ни одной - не то, что конструктивной, а вообще ни одной. Мэрия идет на преступный сговор, идя на этот сговор, она отключает воду, они перенаправляют транспорт общественный городской.

В полиции сообщили, что другую встречу с «барабашовцами» Сокуренко не смог провести лично, ибо был на выезде, поэтому вместо него с предпринимателями пообщался его заместитель.

Профсоюзы «Барабашово» будут добиваться от харьковских правоохранителей выполнения своих обязанностей, как бессрочными акциями, так и визитами к министру МВД, Генеральному прокурору и в Офис Президента Украины.