Впервые за год: Bitcoin преодолел отметку в $12 тысяч

За последние сутки курс Bitcoin превысил отметку в 12 тысяч американских долларов - впервые с августа 2019 года.

Об этом информирует портал Binance.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день стоимость криптовалюты снизилась до 11 165.

Как пишет The National, после 50-процентного спада цены на криптовалюту выросли до примерно 4 000 долларов (14 680 Dh) в середине марта, когда паника на фоне пандемии COVID-19 охватила финансовые рынки, стоимость криптовалюты вернулась к росту.

По данным исследовательской компании Kaiko, Bitcoin меньше связан с золотом и акциями. Именно это делает его привлекательным для некоторых хедж-фондов, зарабатывающих за счет колебаний на рынке.

Как сообщалось, цена на Bitcoin в середине марта этого года упала на 50% - это одно из крупнейших падений криптовалюты в истории.