Выделение более 100 миллионов на ремонт «Каскада» в Харькове: полиция открыла уголовное дело - ХАЦ

Полиция расследует выделение более 100 миллионов гривен на ремонт «Каскада» в Харькове.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, отметив, что расследование началось после их публикации.

Так, 25 ноября, ХАЦ опубликовал, что выделили еще почти 22 млн.грн. на капитальный ремонт «Каскада» в саду Шевченко.

И в тот же день, 25 ноября, следователи Шевченковского райотдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины по злоупотреблению руководством СКП «Харьковзеленстрой» своим служебным положением. Об этом стало известно из постановления Дзержинского райсуда города Харькова от 29 ноября.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о предоставлении разрешения к документам СКП «Харьковзеленстрой» и подрядчика, ООО «Инжиниринговая компания Планета Строй».

Как отметили аникоррупционеры, это уже третий договор на капитальный ремонт «Каскада».

Указано, что все работы по настоящему договору должны быть сделаны в декабре 2019 года.

«Работы в декабре, конечно, никто не выполняет, по состоянию на прошлую неделю. Общая стоимость капитального ремонта "Каскада" на сегодняшний день составляет 103,1 млн.грн», - отмечают в Харьковском антикоррупционном центре.

Напомним, что "Каскад" официально открыли в День Харькова, 23 августа 2019 года.