В воскресенье трамвай №26 на полдня изменит маршрут

14 апреля с 13:00 до 20:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, изменение маршрута трамвая связано с выполнением ремонтных работ на водопроводной магистрали по улице Веснина, в районе дома №5.

В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.