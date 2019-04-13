В воскресенье трамвай №26 на полдня изменит маршрут

13 апреля 2019 г. 12:40
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14 апреля с 13:00 до 20:00  будет запрещено движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, изменение маршрута трамвая связано  с выполнением ремонтных работ на водопроводной магистрали по улице Веснина, в районе дома №5.

В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк. 

 

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