Зеленский рассказал о стратегии повышения пенсий по возрасту

Пенсии будут расти в зависимости от возраста: те, кому за 80, будут получать на 1100 гривен больше.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на власть" на «1+1».

«Сначала мы готовы сильно повысить пенсии – всем сразу не сможем, потому что 12 миллионов пенсионеров – на сумму от 400 до 1100 гривен пенсионерам старше 80. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году», - рассказал он.

Глава Офиса президента Андрей Богдан подсказал, что таких людей в Украине – полтора миллиона. По словам Зеленского, после повышения пенсий 80-летним, государство начнет повышать пенсии людям, которым 75 лет и больше. Постепенно возрастной показатель повышения пенсий будет снижаться.

«Затем мы будем снижать этот показатель – 75 плюс, 70 плюс и дальше», - пояснил он.

Зеленский заверил, что эти повышения пенсий люди действительно ощутят. Необходимость такой поэтапной стратегии президент объяснил отсутствием возможности повысить пенсии всем пенсионерам сразу, которых, по его словам, в Украине 12 млн человек. В первую очередь нужно прийти на помощь тем, кому сложнее всего, считает глава государства.

Напомним, в соответствии со ст. 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" с 1 декабря возрастет прожиточный минимум на одного человека – до 2027 грн (сейчас он составляет 1699 грн). В связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря в Украине повысят размеры минимальных пенсий – до 1638 грн. По сравнению с нынешними показателями в 1564 грн выплаты вырастут на 74 грн.