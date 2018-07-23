В основном, обычному человеку кажется, что жидкие обои - это современная технологическая выдумка. Но это далеко не так. Как свидетельствуют исторические данные, впервые жидкие обои были использованы в интерьере еще в XV веке во Франции. Именно тогда и впервые применили жидкие обои для отделки потолка в помещении. Тогда это были остатки шелковой ткани, которая осталась после военных событий, мелко измельченных вместе с порошком для склеивания до однородной смеси. Мастера выяснили, что материал удобен в работе, создает идеальное бесшовное покрытие на потолке или стенах, а также быстро укладывается.

Как выбрать жидкие обои для потолка

Жидкие обои могут делиться по типу на готовые к использованию и такие, которые требуют профессионального специалиста. По составу обои можно разделить на шелковые, целлюлозные, хлопковые и смешанные. Каждый из видов обоев отличается своей стоимости и содержанием. Самыми популярными жидкими обоями есть шелковые. Но они обойдутся вам в кругленькую сумму денег. Жидкие обои принесут вашему интерьеру огромную эстетическую ценность. Для вашего потолка могут подойти как одноцветные, так и комбинированные жидкие обои. Их можно сочетать с цветами и получить уникальный диапазон цветов, который вам понравится.

Как нанести жидкие обои на потолок?

Как правило, лучшим инструментом для нанесения жидких обоев является пластиковый шпатель. Мы растягиваем обои на поверхности легкими движениями, не используя много сил. На очень неровных поверхностях материал также может быть нанесен непосредственно вашей рукой. Важно открыть окно или включить вентилятор во время работы, тогда вода, необходимая для создания обоев, сможет свободно испаряться.

Жидкие обои наносят только на чистую поверхность, покрытую грунтовкой, что предотвращает чрезмерному повышению влажности.

Жидкие обои на потолке хорошо скрывают недостатки, трещины и неровность поверхности. Если решите дополнительно подсветить комнату и придать ей оригинальности, используйте специальные жидкие обои, которые оживляют комнату. Для нанесения узоров на потолке или стене применяют трафареты с нужным рисунком.

Преимущества жидких обоев.

Жидкие обои имеют много преимуществ перед другими видами отделки, а именно:

- быстро наносятся даже в том случае, когда с ними работает неспециалист;

- прекрасно подходят для отделки любых поверхностей: в доме или в офисе;

- удобно наноситься на стены или на потолки;

- безопасный по экологическим параметрам;

- длительный срок эксплуатации;

- возможность осуществить частичный ремонт при необходимости.

Как выбрать и купить жидкие обои на потолок.

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