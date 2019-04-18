Жители региона задекларировали больше 2 миллиардов доходов

18 апреля 2019 г. 11:15
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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины, в регионе более 17 тысяч человек задекларировали свои доходы.

Так, по состоянию на 17 апреля 17400 жителей Харьковской области задекларировали свои доходы на сумму более 2 миллиардов гривен.

При этом налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц составили 63,4 миллиона гривен, что на 4,4 миллиона больше, чем по состоянию на аналогичную дату прошлого года. Также начислено к уплате 8,9 млн гривен военного сбора. Больше, чем в прошлом году на 0,4 млн. гривен. 

Из общего количества декларантов на получение налоговой скидки претендует 2925 человек Им вернут из бюджета больше шести миллионов гривен. 

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