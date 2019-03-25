Жителям Харьковщины выплатили около 3 миллионов гривен долгов по зарплате

В феврале 2019 года на Харьковщине долги по зарплате ликвидировали на 1 предприятии и сократили еще на 8-ми.

Такие данные привели в ходе заседания облкомиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам, сообщает пресс-служба ХОГА.

«За февраль долги по заработной плате ликвидированы на 1 предприятии в сумме 37,5 тыс. грн, на 8 предприятиях - сокращены на 2,8 млн грн», - сообщил директор Департамента социальной защиты населения областной государственной администрации Юрий Шпарага.

На заседании комиссии рассмотрели ход погашения долгов по выплате заработной платы и взносов в Пенсионный фонд Украины на АО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», Харьковском государственном экспериментальном протезно-ортопедическом предприятии, коммунальном предприятии здравоохранения «Межбольничная аптека №271».

Руководитель ГП «Харьковский завод электроаппаратуры» обязался погасить долги по выплате заработной платы и по страховым взносам в Пенсионный фонд до 1 августа 2019 года.

В отношении ООО «Инженерный центр ГКБ шлифовальных станков» и ГП «Харьковский электромеханический завод» принято решение о проведении Главным управлением Гоструда Украины в Харьковской области инспекционных посещений по соблюдению законодательства по труду.

По итогам заседания определили первоочередные меры, направленные на ликвидацию долгов.

Руководителей предприятий-должников предупредили об ответственности за несвоевременную выплату заработной платы.