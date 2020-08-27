"Живем, как в средневековье". Жители частного сектора в центре Харькова восемнадцать лет просят городскую власть провести канализацию

Выгребная яма вместо нормального туалета, экономия воды и мытьё посуды в тазах. И это в 21-м веке. В таких условиях живут жители частного сектора недалеко от Журавляёвского водохранилища. Жилой массив почти полностью обеспечен системой водоотведения, говорят, а вот с этим клочком района - беда.

Харьковчане просят городских чиновников решить вопрос с канализацией еще с начала 2000-х. Но результата не дождались. О благах цивилизации пока приходится только мечтать.

Татьяна, местная жительница:

Ну, можете себе представить: 21 век, да. Канализации нет. Вокруг район окружён девятиэтажками, жилым комплексом, школой, школой-интернатом.

Людмила, местная жительница:

Мы, наверное, считаемся - хутор "Журавлёвка" в центре Харькова. Понимаете? Ничего совершенно, ничего за 20 лет не сделано. Без ничего, совершенно! Без любых условий цивилизации.

Владимир, местный житель:

Мне 90 лет. Я живу здесь с 31-го года, на улице Луганской. Такого ще беспорядка, как на нашем посёлке не было. В войну были и немцы тут, и наши, и дороги были

В 2010 году харьковчане за свой счет заказали проект присоединения к общегородской канализации. В 2012 году чиновники выделили деньги и начали работы. Были проложены трубы, установлены колодцы, но работы приостановились. Поэтому люди восемнадцатый год подряд добиваются их завершения.

Раиса, местная жительница:

Осталось только сделать насосную станцию. Уже 10 раз или 5 раз делали геодезию. Всё никак они не могут. Каждый раз делают, каждый раз выделяют деньги - и на этом конец

Наталья, местная жительница:

Мы ходили ко многим руководителям, ну уже фамилии не буду перечислять. Некоторые из них, когда приходишь, заявляют: "Чего вы ко мне пришли". Забивают наш мобильный уже в чёрный список. Мы никому не нужны. Всё время только обещают.

В городском совете сообщили, что причиной прекращения работ по установке насосной станции стал повышенный уровень грунтовых вод.

В 2017-м собирались все доделать, но найти предприятие, которое выполнило бы работу, не удалось, отмечают в мэрии. Чтобы завершить проект, говорят в городском совете, необходимо откорректировать проектно-сметную документацию с перечислением цен, провести геодезийную съемку, а также повторное инженерно-гидрологическое исследование, потому что могло произойти серьезное изменение уровня грунтовых вод.