«Золотые» ёлки приобрели коммунальщики: четверть миллиона за дерево

СКП «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета 9 апреля по результатам тендера заказало ООО «Голландские розы» деревьев на 14,77 миллионов гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

В этом году поставят 1483 дерева, среди которых самые дорогие - пять елей колючих «Глаука» высотой 8-9 метров с пятью формированиями корневой системы по 248 тысяч. На рынке можно найти подобные ели по 28 тысяч гривен. 11 грабов обыкновенных «Фастигиата» формы цилиндра высотой 8 метров со стволом толщиной 25 см и четырьмя формированиями корневой системы по 294 тысячи На рынке можно найти немецкие грабы по 76 тысяч гривен. Также пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 метра по 85 тысяч. На рынке можно найти подобные немецкие грабы «Арка» по 39 тысяч гривен.

Гарантийный срок составляет один год, но поставщик не несет обязанности перед заказчиком по результатам доказано ненадлежащих условий ухода, например, высадка деревьев с нарушением норм ДСТУ, не обеспеченный полив при засушливой погоде или не внесения удобрений.

Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,37 миллионов гривен.

Единственным конкурентом было столичное ООО «Плант Сервис» (садовый центр «Ева») директора Олеси Клюшник, на сайте которого самые дорогие грабы «Фастигиата» высотой 8 метров стоят по 173 тыс грн., причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Первооснователями «Голландских роз» были экс-депутат Кременчугского горсовета Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погребной. Сейчас последний руководит фирмой, а основательницей является его мать Любовь Погребная.