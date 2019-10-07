Звонки в Польшу по выгодным тарифам®

Польша – одна из стран, куда чаще всего звонят украинцы. Это связано с тем, что многие наши соотечественники работают или учатся в Польше. У жителей сел приграничных территорий много родственников, которые проживают буквально в тридцати километрах от них. А это уже территория другой страны. Поддерживать связь с родственниками в Польше помогают мобильные телефоны. Об особенностях тарифов на звонки мы расскажем в этой статье.

Как выбрать подходящий тариф для звонков в Польшу?

Все украинские провайдеры телефонной связи предлагают услугу звонков за границу. О выгодных тарифах мы расскажем на примере компании Киевстар. Для контрактных абонентов сети стоимость минуты разговора — 25 грн. В то время как абонентам предоплаченной формы связи предложена более гибкая и выгодная тарификация.

Клиент Киевстар может заказать пакет услуг «звонки в Польшу». После оплаты пакета абонент получает 20 минут на польские номера. Стоимость такого пакета в 2019 году составляет 20 грн. Таким образом, минута общения обойдется в 1 грн. Однако, после того как клиент выговорит все время, тарификация будет в размере 5 грн/минута. Это при условии, что на счету пользователя нет достаточно средств, чтобы подключить новый пакет услуг.

Заметим, что совершать звонки со стационарного телефона в страны Восточной Европы (в том числе Польшу), дорого. Тарификация голосового вызова – от 4,25 грн/минута (по ценам «Укртелекома»). Стоимость IP-телефонии трудно определить из-за сильного разброса в тарифах операторов.

Как сэкономить на связи с пакетами услуг от Киевстар?

Согласны, 20 минут в день – не так и много. Особенно если близкие люди не виделись долго и есть о чем рассказать. Поэтому Киевстар позволяет подключить услугу 50 раз в сутки. После использования 20 минут первого пакета, если разговор продолжается, Киевстар автоматически подключает следующий пакет услуг (при условии наличия денег на счету на его оплату).

Итак, все пользователи сети могут разговаривать максимум 16,6 часов в день, потратив при этом от 1000 грн. Рекомендуем своевременно пополнить счет на необходимую сумму, чтобы избежать переплаты за разговоры.

Для сравнения, по условиям поминутной тарификации контрактному абоненту такая затяжная беседа выльется приблизительно в 25000 грн. Как видите, экономия на пакетных тарифах на лицо. Выгодные условия распространяются и на пакеты SMS на иностранные номера. Можно заказать 20 SMS за 20 гривен.

Услуга «Международные звонки Премиум»

Часто связь во время разговоров с абонентом за границей оставляет желать лучшего. Дело в том, что в маршрутизации вызова принимает участие сторона роумингового оператора. Именно поэтому могут появляться помехи, а номер звонящего порой отображается некорректно. Это касается и Польши в том числе.

Услуга «Международные звонки Премиум» подойдет тем пользователям, которым важно:

очень высокое качество соединения

правильное отображение номера

всегда оставаться на связи

Маршрутизация таких звонков осуществляется через партнерские компании, которые гарантируют высокое качество соединения. Стоимость – от 100 грн/месяц. При этом абонплата списывается со счета каждый день. За подключение платить не нужно.

Большинство абонентов выбирают Киевстар, поскольку компания предлагает качественную связь для звонков за границу.