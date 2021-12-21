Бил топором по голове: задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Змиевском районе

19 декабря в полицию обратилась женщина и сообщила, что бабушка ее мужа, 73-летняя жительница Змиевского района, несколько дней не выходила на связь. Когда супруги приехали в дом родственницы, то обнаружили ее тело.

Следствием установлено, что раньше к умершей часто приходил 32-летний местный житель, помогавший ей по хозяйству по ее просьбе, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время последнего визита мужчина взял топор и нанес женщине удары в область головы. После чего забрал из дома убитой ценные вещи и скрылся.

20 декабря мужчина был задержан – прятался он в подвале одной из многоэтажек Харькова. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.