Дело в отношении водителя, сбившего на окружной двоих детей, направлено в суд

4 октября на окружной дороге фура сбила двоих детей: мальчики получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, где один из них, не приходя в сознание, скончался.

Авария произошла в 16:45 – автомобиля DAF XS с полуприцепом двигался со стороны улицы Грицевца в направлении проспекта Московского. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, 33-летний водитель не сбавил скорость, не остановил транспортное средство и совершил наезд на двух 12-летних мальчиков, которые пересекали проезжую часть по «зебре», сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Досудебное расследование окончено, обвинительный акт направлен в Орджоникидзевский районный суд Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.