Домашнее насилие и невыполнение родительских обязанностей: в Лозовой семейную пару привлекли к админответственности

Накануне днем в отделение полиции № 1 Лозовского РПП поступила информация от службы по делам детей о том, что в селе Троицкое Лозовского района в семье мужчина совершает домашнее насилие.

Выехав по адресу, полицейские вместе со специалистом социальной работы и службой по делам детей подтвердили факт домашнего насилия со стороны мужчины по отношению к жене, а также выявили ряд нарушений по воспитанию детей, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. Полуторагодовалая девочка и 6-летний мальчик проживали в ненадлежащих условиях и были не ухожены.

Полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и по ч. 1 ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Семья находится под наблюдением социальных служб Алексеевской ОТГ Лозовского района.