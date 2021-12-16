Происшествия

ДТП с участием такси на Белгородском шоссе: есть пострадавшие

Автор АТН
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Сегодня в 09:50 на Белгородском шоссе в районе пересечения с улицей Тульской столкнулись автомобили Kia Optima и Volkswagen Jetta.

Volkswagen в результате ДТП врезался в столб.  В результате получили травмы два человека – 25-летний пассажир такси и 40-летний водитель Kia. Сейчас они находятся в больнице.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.   

Сергей Мокрожицкий, следователь

Зараз проводиться огляд події, обставини встановлюються. Попередньо відомо, що автомобіль таксі виїзжав з примикаючої дороги на вулицю Бєлгородське шосе. А автомобіль Optima рухався у напрямку П’ятихаток. Огляд ще триває.

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