Ремонт тротуара обошелся бюджету в лишние полмиллиона: прокуратура обвиняет инженера технадзора в халатности

Немышлянской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору по фактом служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В 2018-2019 годах по заказу городского совета общество с ограниченной ответственностью провело капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в Немышлянском районе Харькова. При этом объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют заказу, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что инженер технического надзора не проверил объемы и качество выполненных работ по ремонту и подписал акт приема.

В результате на счет ООО-подрядчика было перечислено более полумиллиона гривен бюджетных средств. Обвинительный акт в отношении инженера направлен во Фрунзенский районный суд г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти. Справка: окружной прокуратурой в ноябре 2021 года направлен во Фрунзенский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении директора ООО по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).