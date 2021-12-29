Гибель 6-месячной девочки в ДТП под Харьковом. Подробности трагедии

Сегодня около 12 часов дня на телефон скорой помощи поступил вызов с ростовской трассы с просьбой безотлагательно приехать к повороту на село Ивановка Чугуевского района. Это между Чугуевом и Изюмом.

Там произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Как сообщила харьковская областная прокуратура, 42-летняя женщина, управлявшая «Тойотой», выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой «Газелью». После этого эти два автомобиля еще и столкнулись с грузовиком «Ман». На заднем сиденье «Тойоты» был младенец в колыбели.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медпомощи:

Внаслідок пригоди загинула 6-тимісячна дівчинка. Її мама отримала черпно-мозкову травму, перелом носа та щелепи.

Мать, о которой говорит Виктор Забашта – это женщина, находившаяся за рулем «Тойоты». Она госпитализирована в больницу. А вот черепно-мозговая травма совсем маленькой дочери оказалась несовместимой с жизнью. По предварительным данным, обнародованным прокуратурой, младенец не находился в специальном автомобильном кресле для перевозки детей.

Следует добавить, что водитель «Газели» также получил повреждения, но от госпитализации отказался.