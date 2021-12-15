Крупный пожар под Харьковом: горел дом и гараж с автомобилем внутри

В Харьковском районе спасатели ликвидировали большой пожар, который произошел в частном двухэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 декабря в 19:53 на номер «101» поступил вызов на пожар в город Южный, где на въезде Образования,12 загорелось домовладение.

Прибывшие на место пожарные установили, что пожар происходил в подвальном помещении дома, где находился гараж с автомобилем Peugeot-206.

Также на первом этаже в доме горели домашние вещи и деревянные лестницы.

Общая площадь пожара составляла около 100 кв.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

В 21.04 спасатели локализовали огонь и в 22.41 его ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб, причиненный огнем, устанавливают.