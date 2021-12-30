На Холодной Горе во время движения вспыхнул автомобиль

В Холодногорском районе Харькова во время движения загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 30 декабря в 09:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Панасовской, 115. Там во время движения вспыхнула легковушка «Renault».

До прибытия пожарных очевидцы, а также водитель бетоновоза пытались самостоятельно погасить автомобиль огнетушителями.

К моменту прибытия спасателей в автомобиле горел моторный отсек и частично — салон на площади 2 кв.м.

В 09:19 пожар огнеборцы локализовали, а в 09:31 он был ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.