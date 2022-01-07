На Павловом Поле нашли тело младенца в пакете

Сообщение о том, что возле подъезда дома №3 по улице Есенина найдено тело младенца, поступило в полицию 6 января около 21:30.

По адресу выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции: был проведен ряд мероприятий с целью розыска родителей умершего ребенка. Также, для установления возможных свидетелей, правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Предварительно установлено, что мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, иностранка, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу.

Для установления причины смерти ребенка тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.