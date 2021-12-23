Опасный лед: под Харьковом утонул рыбак

Накануне в Зачепиловском районе мужчина отправился на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Тело увидел водитель, который проезжал мимо реки. Он вызвал на место врачей, которые установили, что любитель рыбалки умер от переохлаждения. Спасатели напоминают, что в такое время лед еще очень тонкий, поэтому просят удержатся от рыбалки.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области