Опасный лед: под Харьковом утонул рыбак

Накануне в Зачепиловском районе мужчина отправился на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Тело увидел водитель, который проезжал мимо реки. Он вызвал на место врачей, которые установили, что любитель рыбалки умер от переохлаждения. Спасатели напоминают, что в такое время лед еще очень тонкий, поэтому просят удержатся от рыбалки.
Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области
Він знаходився у воді близько пів години. Його не одразу побачили. На жаль, всі наші прохання про те, що не треба виходити на тонкий лід ігнорують. Напочатку зими треба бути обережними. На жаль, місцеві жителі діють на свій розсуд.