Патрульные напомнили ПДД водителю Деу, проехавшему на «красный»

Сегодня днем в сети появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Daewoo Lanos грубо нарушает ПДД и выезжает на перекресток проспект Науки-Новгородская на запрещающий сигнал светофора. Патрульные правонарушителя разыскали и ему административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Тем, кто не знал или забыл, в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области напоминают:

зеленый сигнал светофора разрешает движение;

зеленый мигающий позволяет движение, но информирует о том, что вскоре будет включен сигнал, запрещающий движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

красный сигнал, в том числе мерцающий, или два красных мерцающих сигнала запрещают движение.