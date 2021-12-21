Патрульные остановили авто на еврономерах: водитель был без документов и под наркотиками

Сегодня днем, на улице 23 Августа, патрульные остановили авто Mazda за нарушение ПДД. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки наркотического опьянения и предложили мужчине пройти освидетельствование. От медицинского осмотра на состояния наркотического опьянения у врача-нарколога мужчина отказался в присутствии двух свидетелей.

При проверке документов инспекторы установили, что водитель уже в течение года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и судом был лишен права управления. Также инспекторы установили, что автомобиль находится на территории Украины с нарушением Таможенного кодекса Украины, за что в течение года водитель также привлекался к административной ответственности.

Патрульные составили на водителя административные протоколы по ч.2 ст. 130 (Отказ от осмотра на предмет наркотического опьянения), ч. 9 ст. 121 (Повторное в течение года управление ТС, находящимся на территории Украины с нарушением таможенного законодательства) и вынесли постановление о наложении штрафа в сумме 20 400 гривен по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.