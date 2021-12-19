Патрульные поймали двух наркокурьеров

Двоих подозрительных мужчин патрульные заметили во время патрулирования Немышлянского района: при виде патрульного авто граждане развернулись и попытались скрыться.

Полицейские остановили мужчин. Выяснилось, что задержанные занимаются распространением наркотиков через «закладки». Патрульные вызвали на место следственно оперативную группу: при осмотре вещей задержанных было обнаружено 92 свертка с неизвестным, предположительно, наркотическим веществом.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, установлено, что в этот день распространители наркотиков уже успели сделать 55 «закладок».