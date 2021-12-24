Под Харьковом горел дом: на месте пожара нашли обгоревшее тело мужчины

В Харьковском районе на месте пожара, который произошел вечером 23 декабря, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

23 декабря в 22:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Цуповка, где на ул. Новоселовка, 5А горел частный дом.

Прибывшие на вызов пожарные на месте установили, что в жилом доме горела крыша и комната на площади 30 кв.м. В очаге пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело 69-летнего мужчины.

На тушение огня пожарные подали пожарный ствол и уже в 23:25 локализовали его. Однако до 05:20 спасатели разбирали разрушенные деревянные конструкции дома и проливали их, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Причина и обстоятельства данного пожара устанавливаются.