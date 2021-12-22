Как правильно запускать фейерверки?

Вячеслав уже почти четверть века торгует пиротехническими изделиями. В его магазине большой выбор петард, фейерверков и бенгальских огней. Мужчина говорит: цены на этот товар колеблются в зависимости от мощности товара. Маленькие петарды можно купить по 15 гривен, а вот за салютную установку покупателю придется отдать около пяти тысяч. Вячеслав отмечает при выборе товара важно обращать внимание на упаковку, а также срок и условия хранения.
Вячеслав, старший пиротехник
Одно из сложных изделий ракета, она летит с палочкой. Палочка — это стабилизатор, который тащит ракету вверх, и если, не дай бог, палочка поломана, ракета начинает движение в разные стороны. И варианты, когда к людям залетала на балкон или еще куда-то — это не бракованная пиротехника, а просто по какой-то причине в магазине купили с поломанной палочкой или в процессе перевозки сами поломали.
Вся пиротехника делится на три класса. К первому классу относятся самые простые петарды, которые можно приобрести покупателям старше 14-ти лет. Фейерверки второго класса можно приобрести с 16-ти. А вот изделия третьего – доступны только с 18 лет. Но мужчина предупреждает, что даже маленькие петарды могут быть опасными.
Вячеслав, старший пиротехник
Даже первый класс — 14 лет — уже тут есть фитилек. Если человек возьмется за фитилёк, подожжет — и он уже может себе обжечь руку. Хотя это дымовушка, ты поджег, кинул — она 3-4 секунды отдымила, и все.
Людей в магазине сегодня немного, но ближе к Новому году покупателей становится все больше.
Юрий сегодня также пришел, чтобы выбрать пиротехнику, признается: ни один праздник не обходится без фейерверков.
Юрий, покупатель
Основное — это трезвому, второе — закрепить ее и отойти подальше. И все.
Сотрудники ГСЧС подтверждают: чаще всего от пиротехники травмируются люди, запускающие их в нетрезвом состоянии, а также дети. С начала года пострадали четверо: трое детей и один взрослый.
Александр Губарь, нач. техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Хар. обл.
Травми закінчуються дуже погано, травми закінчуються, скажемо так, травматичною ампутацією кінцівок, опіками рук, опіками обличчя.
Спасатели говорят, что фейерверки нужно устанавливать на открытой территории, а перед запуском необходимо убедиться, что все люди отошли на безопасное расстояние, и соблюдать правила безопасности.