Как правильно запускать фейерверки?

Вячеслав уже почти четверть века торгует пиротехническими изделиями. В его магазине большой выбор петард, фейерверков и бенгальских огней. Мужчина говорит: цены на этот товар колеблются в зависимости от мощности товара. Маленькие петарды можно купить по 15 гривен, а вот за салютную установку покупателю придется отдать около пяти тысяч. Вячеслав отмечает при выборе товара важно обращать внимание на упаковку, а также срок и условия хранения.

Вячеслав, старший пиротехник

Одно из сложных изделий ракета, она летит с палочкой. Палочка — это стабилизатор, который тащит ракету вверх, и если, не дай бог, палочка поломана, ракета начинает движение в разные стороны. И варианты, когда к людям залетала на балкон или еще куда-то — это не бракованная пиротехника, а просто по какой-то причине в магазине купили с поломанной палочкой или в процессе перевозки сами поломали.

Вся пиротехника делится на три класса. К первому классу относятся самые простые петарды, которые можно приобрести покупателям старше 14-ти лет. Фейерверки второго класса можно приобрести с 16-ти. А вот изделия третьего – доступны только с 18 лет. Но мужчина предупреждает, что даже маленькие петарды могут быть опасными.

Вячеслав, старший пиротехник

Даже первый класс — 14 лет — уже тут есть фитилек. Если человек возьмется за фитилёк, подожжет — и он уже может себе обжечь руку. Хотя это дымовушка, ты поджег, кинул — она 3-4 секунды отдымила, и все.

Людей в магазине сегодня немного, но ближе к Новому году покупателей становится все больше.

Юрий сегодня также пришел, чтобы выбрать пиротехнику, признается: ни один праздник не обходится без фейерверков.

Юрий, покупатель

Основное — это трезвому, второе — закрепить ее и отойти подальше. И все.

Сотрудники ГСЧС подтверждают: чаще всего от пиротехники травмируются люди, запускающие их в нетрезвом состоянии, а также дети. С начала года пострадали четверо: трое детей и один взрослый.

Александр Губарь, нач. техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Травми закінчуються дуже погано, травми закінчуються, скажемо так, травматичною ампутацією кінцівок, опіками рук, опіками обличчя.

Спасатели говорят, что фейерверки нужно устанавливать на открытой территории, а перед запуском необходимо убедиться, что все люди отошли на безопасное расстояние, и соблюдать правила безопасности.