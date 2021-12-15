Под Харьковом, пытаясь потушить пожар, пострадал мужчина

Под Харьковом, пытаясь потушить огонь на территории домовладения, пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 14 декабря в 21:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Зедьки Змиевской общины Чугуевского района области, где в частном домовладении по ул. Бригадной, на 34-летнем хозяине, когда он был в летней кухне, загорелись домашние вещи и одежда. Мужчина, увидев, как горят постельные принадлежности, начал тушить пожар. При этой попытке мужчина получил ожоги рук. Ему на помощь пришла сестра. Они вместе и обуздали огонь еще до прибытия спасательного подразделения ГСЧС из города Змиева.

Пострадавшего осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Причину возникновения возгорания выясняют.