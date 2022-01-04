Под Харьковом спасали провалившегося под лед быка

Накануне в 16:07 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Слобожанское Харьковского района на реке провалился под лед бык. Спасателям об этом сообщили случайные свидетели.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрослый бык весом около 600 кг находится на расстоянии около 2 метров от берега. Для спасения спасатели закрепили на домашнем животном спасательную веревку и вытащили на берег.

В процессе проведения спасательных работ животное не пострадало. Спасательная операция длилась около 2 часов.