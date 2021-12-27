Под Харьковом в дорожных авариях погибли два человека

Сегодня в 04:15 на трассе в районе поселка Старая Гнилица врезался в дерево ВАЗ 2110: водитель погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 25-летний местный житель, находясь за рулем своего авто, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие и от полученных травм скончался на месте.

Еще одно ДТП, в результате которого погиб мужчина, произошло накануне около 16:30 на 62 километре автотрассы «Чугуев – Меловое». 29-летний житель Купянского района, управляя грузовым автомобилем MAN, сбил переходящего дорогу мужчину. По словам водителя, встречный автомобиль на короткое время ослепил его светом фар, после чего он увидел переходящего дорогу человека. Водитель грузовика применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В результате под колесами погиб 67-летний житель Купянского района.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.