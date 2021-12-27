Под Харьковом во время пожара в доме погиб мужчина

Под Харьковом во время пожара в доме погиб 65-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

27 декабря в 07:31 спасателям поступило сообщение о том, что в городе Мерефа на ул. Горького,5 горит частный жилой дом.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что в комнате дома горят домашние вещи на площади 10 кв.м.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины — владельца дома.

В 07:50 пожар локализовали, в 08:34 — ликвидировали.

Причины возникновения пожара и ущерб устанавливают.