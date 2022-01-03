Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Чугуеве

Сегодня около 11:40 на 547 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили Audi и ВАЗ 2104.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области, 33-летний водитель Audi не справился с управлением из-за снега на дороге и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ (водителю 28 лет).

С места аварии в больницу была доставлена 29-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ. Предварительный диагноз – ушибы. Видео последствий ДТП было опубликовано в соцсетях.

Полиция обращается к водителям с просьбой соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.