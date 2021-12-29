Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла 6-месячная девочка (видео)

Сегодня около 12:00 в полицию поступило сообщение о ДТП на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla под управлением 42-летней женщины двигался в направлении Харькова. Водитель не справилась с управлением, машину выбросил на встречную полосу, где произошло столкновение с Газелью.

В результате аварии погибла 6-месячная девочка, которая находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнями безопасности. Ее мать, управлявшая автомобилем, доставлена ​​с травмами в больницу.

Также механические повреждения получил грузовик MAN.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.