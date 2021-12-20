Попал в соцсети – получил штраф. За последние полгода патрульные оштрафовали 59 водителей, ставших «героями» интернета.

На большой скорости промчал на «красный» и чуть не сбил девушку, которая как раз собиралась перейти дорогу прямо на «зебре». Кадры видеорегистратора, на которых видно, как водитель Део Ланос на проспекте Науки грубо нарушает правила дорожного движения, появились в сети накануне. Отделаться только сомнительной славой не удалось, в тот же день на улице Клочковской водителя остановили патрульные и составили админпротокол за проезд на запрещенный сигнал светофора. Теперь он должен заплатить 510 гривен штрафа.

За последние полгода патрульные полицейские привлекли к ответственности 59 водителей, видео с нарушениями которых попали в интернет.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь патрульной полиции Харьковщины

Водія ознайомили з відео правопорушення. Опитали його. Водій зізнався і провину. В постанові про адмінправопорушення надаючи пояснення чоловік зазначив, що був неуважним та і вчасно не зреагував на зміну сигналів світлофора

И если в этом случае обошлось без пострадавших, то в результате других ДТП, случившихся в регионе выходными, последствия были более серьезными. Так, правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в Балаклейском районе возле села Копанка. 26-летний водитель Дача Логан сбил лежащего на трассе мужчину. Последствия удара и травмы были такими, что мужчина умер до приезда «скорой». По данному факту открыто уголовное производство по статье 286.

С травмами разной степени тяжести медики госпитализировали мужчину, которого сбил Фольксваген на перекрестке улиц Клочковской и Новгородской.

В патрульной полиции говорят, всего за минувшие выходные на дорогах Харькова случилось 62 аварии, в 5 случаях не обошлось без пострадавших.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь патрульной полиции Харьковщины

Також патрульні поліцейські виявили 26 водіїв, що мали ознаки сп’яніння, та склали 489 постанов за порушення правил дорожнього руху

В патрульной полиции отмечают, что в дальнейшем судьбу и степень вины всех этих водителей будет решать суд.