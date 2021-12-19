Причиной ДТП на трассе Харьков-Ахтырка могли стать погодные условия

Сегодня около 14:00 на трассе Харьков-Ахтырка в районе поселка Ольшаны столкнулись ВАЗ 2105 и Москвич.

Травмы в результате ДТП получил 43-летний пассажир автомобиля ВАЗ, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. Травмы у пострадавшего не тяжелые, мужчина получил ушибы.

По данным полиции, 57-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с Москвичом, которым управлял 74-летний мужчина.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать ухудшение погодных условий. Обстоятельства столкновения устанавливаются.