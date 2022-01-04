Проверяется законность стройки, из-за которой могло обрушиться здание на Гагарина

По предварительной информации, обвал здания по проспекту Гагарина, 20, произошел 1 января, но сообщение об этом правоохранители получили только сегодня около 11:30. Обрушилась стена здания, выходящая во двор. Информации о пострадавших на данный момент нет, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

На место выехали сотрудники ГСЧС, прокуратуры и полиции. В ходе следствия будет устанавливаться законность строительства на территории, где произошел обвал здания.

Также предварительно установлено, что обрушилась часть здания с офисными помещениями. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.