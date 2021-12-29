«Скорые» и грузовик с кислородом: спасатели продолжают помогать застрявшим в сугробах

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС Харьковщины 5 раз привлекались на помощь водителям, утром 29 декабря – еще четыре раза.

Сегодня утром в Чугуеве спасатели 50-й части ГСЧС выехали на помощь застрявшим в снегу медикам скорой помощи. Домой к пациентке врачей доставили спасатели на своем автомобиле повышенной проходимости. После оказания первичной помощи, медиков вместе с больной отвезли в карету скорой, которую к тому моменту уже вытащили из сугробов.

В поселке Лисконоги Богодуховского района также застряла «скорая», не доехав до больного. Спасатели 59-й части ГСЧС донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до машины скорой помощи и отбуксировали ее к трассе.

На обочине дороги в районе поселка Петропавловка Купянского района в сугробе застрял легковой автомобиль ВАЗ 2101. В машине находились водитель и 2 детей. К месту происшествия прибыло отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска. Спасатели вытащили легковушку из снега на ровную часть дороги, после чего автомобиль продолжил движение самостоятельно. Уже направляясь к месту постоянной дислокации, возле села Кучеровка, спасатели увидели, что водитель школьного автобуса тоже застрял в сугробе. Ему также была оказана помощь и тот двинулся дальше.

Бойцы 8-й ДПРЧ из Харькова вытащили из сугроба грузовик Volvo, который был загружен кислородом для харьковской больницы № 22 и застрял в Харькове на улице Автогенной, 10.