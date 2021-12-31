Смертельное ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина: 16-летнего водителя будут судить

В Харькове будут судить 16-летнего водителя-участника смертельного ДТП на проспекте Гагарина, которое произошло вечером 26 октября 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля «Шевроле Авео», которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля «Инфинити» под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля «Шевроле Авео» погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира «Инфинити», а именно: двое 19-летних мужчин и 16-летняя девушка — были доставлены в больницу.

Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Досудебное расследование установило, что на момент ДТП автомобиль «Инфинити» находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Обвинительный акт в отношении подростка по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 УК Украины) направлен в Киевский районный суд г. Харькова.

Водителю «Инфинити» грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Кроме того, напомнили в прокуратуре, проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины).

Также в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч.1, ч. 3 ст. 289 УК).