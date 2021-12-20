Снегопад на Харьковщине: спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов

В течение суток 19 декабря в Харьковской области подразделения ГСЧС 4 раза вызывались для оказания помощи водителям, очутившимся в сложных ситуациях из-за погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, на автодороге «Купянск-Шиповатое» возле села Кутьковка Купянского района в снежный занос попало сразу 2 автомобиля: легковушка «Daewoo Lanos» и грузовик «ЗИЛ 130». В них находились 3 человека. Водители пытались самостоятельно справиться, но сугроб оказался слишком велик. Прибыв на место вызова в 17:35 на автомобиле повышенной проходимости, спасатели отбуксировали оба авто на свободный от сугробов участок дороги, а дальше они уже двинулись самостоятельно.

В этот же день около 18:30, не справившись с управлением на скользком участке дороги «Киев-Харьков-Довжанский» в пределах Изюмского района, влетел в кювет автомобиль «Mersedes Vito». В нем находились 2 человека, они не пострадали. Спасатели вытащили микроавтобус из кювета на дорогу с помощью лебедки.

В Харькове по улице Китаенко спасатели оттащили грузовик Renault со скользкого участка дороги, а их коллеги из города Лозовой пришли на помощь водителю ВАЗ 2101, который застрял возле села Квитневе Лозовской ОТГ.

Как отмечается, благодаря своевременной помощи спасателей никто из водителей и пассажиров застрявших авто не претерпел переохлаждений, и все они смогли добраться до мест назначения.