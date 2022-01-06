Сотрудницу полиции подозревают в фальсификация материалов уголовного производства

При процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщено о подозрении дознавателю одного из районных управлений полиции ГУНП в области по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины), сообщает прокуратура Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июня по июль прошлого года 21-летняя сотрудница сектора дознания одного из районных управлений полиции ГУНП Харьковской области, зная о том, что потерпевший, обвиняемый и его защитник не участвовали в следственных действиях и не подписывали процессуальные документы, составила заведомо ложные официальные документы по уголовному производству.

Сотрудница полиции подделала ряд процессуальных документов от имени сторон уголовного производства. В дальнейшем она лично подписала их без фактического проведения следственных и процессуальных действий.

5 января 2022 года сотруднице полиции сообщил о подозрении. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве.